Время мужества

Несчастье накрыло Кузбасс трауром. Мало кто из участников многочасового митинга в центре Кемерова пытался сдерживать слезы. С утра обзванивая земляков (не оказался ли кто из друзей в этом проклятом торговом центре), слышал в трубке рыдания: «дети, дети чем провинились?»

Белоруссии, Германии, США, Венгрии, Хорватии, Таджикистана, Откуда им было знать, взрослым и детям, что этот симпатичный дом сделан из горючего пластика и дерьма, что охрана и другие строгие дяди и тети, которые должны были их спасать, где-то там пили пиво или кофе и, конечно, знать не знали, где у них аварийные выходы… Горе кемеровчан разделили все россияне. Во многих регионах объявлен траур. Приморский край Бурятия , Рязанская и Брянская области, Екатеринбург Владивосток объявили траур в память о погибших от пожара. Место для почтения памяти погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово будет организовано на Манежной площади в центре Москвы , о чем на заседании президиума правительства города сообщил мэр столицы Сергей Собянин . Жители Украины Узбекистана несут цветы, свечи и игрушки к посольствам и генконсульствам России в память о погибших при пожаре в Кемерове. К полудню вторника пришло известие из Кремля: в стране объявлен общенациональный траур.

…Так всегда бывает: время ослабит горе, сделает его не таким нестерпимым. И наступит пора вопросов и ответов. Не сомневаюсь, кого-то отправят в отставку, а кого-то и посадят. Твердо уверен, что именно тех, кто проектировал эту душегубку, кто принимал ее в эксплуатацию, кто из контрольных контор обязан был регулярно проводить проверки и выявлять слабые места… Короче, кто получал откаты и покупал на них особняки и крутые иномарки. Тон серьезному, очень серьезному разговору задал президент, срочно вылетевший в Кемерово. Владимир Путин призвал кемеровчан не сомневаться в официальной информации о погибших и не верить слухам, которые распространяются в соцсетях. Сейчас здесь работает следственная бригада из ста человек, сказал он, не сомневайтесь, все виновные будут наказаны.

Короче, разбор полетов предстоит серьезный. А меня другой вопрос волнует: выдержат ли кемеровчане это почти немыслимое испытание, не поддадутся ли соблазну скоропалительных выводов, не клюнут ли на призывы из толпы заняться самосудом? Считаю, что это вряд ли. Их не сломала суровая сибирская природа, они выжили в условиях почти полной экономической безнадеги начала перестройки, их не купишь дешевыми лозунгами политических бузотеров, которые, понятно, стараются использовать народное горе в своих интересах. Выстоят и сейчас. От всей души желаю этого своим братьям-сибирякам.

ЕСТЬ МНЕНИЯ

Мертвая вишня

Я был в этом проклятом месте. Когда-то на месте „Зимней вишни“ работала кондитерская фабрика. А мой дед, Федор Алексеевич, служил там наладчиком оборудования. Потом фабрику, как водится, закрыли и открыли торгово-развлекательный центр. Вспомните, так по всей стране делали: ну зачем нам производство?! Но ТРЦ получился тесноватый. Все-таки фабрика — это одно, а торговля и развлечения — другое. И вот вместо торговли и развлечений случился ад (далее…)

Страшный урожай „Зимней вишни“

Пожар в ТЦ „Зимняя вишня“ начался в воскресенье, в выходной. Там было много народу. А потом начался этот кошмар… Картинки с места события напоминали и продолжают напоминать ад. Дым, плотный, вязкий, похожий на живое существо, валит через окна, где-то видны еще всполохи огня. О том, что внутри, думать нет сил. Если начинаешь — дыхание останавливается от боли и ужаса (далее…)

Девочки пятого „А“

Колонка нашего обозревателя Леры Бокашевой

Чудовищное воскресенье в Кемерово, еще более чудовищный — понедельник. Пошлое название „Зимняя вишня“ стало, в одночасье, синонимом страха, смерти и безысходности. Все новые и новые детали страшной трагедии вылезают наружу. И нет сил читать новости, и невозможно не читать (далее…)

Тусовщики из торговых центров

Безвременная смерть — это всегда трагедия. Смерть детей — трагедия втройне. Но всякое происшествие — это всегда повод серьезно задуматься и поработать над предотвращением подобных ЧП в дальнейшем. Офицеры не для красного словца любят повторять, что армейские уставы написаны кровью (далее…)