Власти Москвы отменяют развлекательные мероприятия из-за траура

МОСКВА , 27 мар — РИА Новости . Развлекательные мероприятия отменяются в учреждениях культуры Москвы из-за общенационального траура 28 марта по погибшим при пожаре в Кемерово , сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры во вторник.

"Мы отменяем развлекательные и увеселительные зрелищные мероприятия", — сказала собеседница агентства.

Как рассказали агентству в пресс-службе «Мосгорпарка», все городские парки также отменили развлекательные мероприятия, оставив только образовательные.

В парке «Зарядья» в среду также выключат все развлекательные ролики и музыку. Пре-шоу, которое показывают посетителям перед сеансом «Полета над Москвой», также не будут транслировать в день траура, поскольку видео выполнено в развлекательном стиле, добавили в пресс-службе.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что среда, 28 марта, объявлена общероссийским днем траура в связи с трагедией в Кемерово.

В воскресенье в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре уже задержали и допросили несколько человек. По версии следствия, к пожару могло привести замыкание электричества или поджог.

За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>