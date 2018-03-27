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Власти Москвы отменяют развлекательные мероприятия из-за траура
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Власти Москвы отменяют развлекательные мероприятия из-за траура 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Развлекательные мероприятия отменяются в учреждениях культуры Москвы из-за общенационального траура 28 марта по погибшим при пожаре в Кемерово, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента культуры во вторник.
"Мы отменяем развлекательные и увеселительные зрелищные мероприятия", — сказала собеседница агентства.
Как рассказали агентству в пресс-службе «Мосгорпарка», все городские парки также отменили развлекательные мероприятия, оставив только образовательные.
В парке «Зарядья» в среду также выключат все развлекательные ролики и музыку. Пре-шоу, которое показывают посетителям перед сеансом «Полета над Москвой», также не будут транслировать в день траура, поскольку видео выполнено в развлекательном стиле, добавили в пресс-службе.
Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что среда, 28 марта, объявлена общероссийским днем траура в связи с трагедией в Кемерово.
В воскресенье в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом. По делу о пожаре уже задержали и допросили несколько человек. По версии следствия, к пожару могло привести замыкание электричества или поджог.
За ликвидацией последствий пожара в торговом центре «Зимняя вишня» следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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