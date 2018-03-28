Телеканалы откажутся от рекламы в день траура по жертвам пожара в Кемерово 

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Федеральные телеканалы в общероссийский день траура по жертвам пожара в торговом центре в Кемерово 28 марта снимут с эфира рекламу, развлекательные программы и анонсы развлекательных шоу.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в России 28 марта в связи с трагедией в Кемерово, где при пожаре погибли 64 человека.
Телеканал «Россия 1» в день траура уберет из эфира всю рекламу, а как пояснили РИА Новости в пресс-службе холдинга ВГТРК, развлекательных передач в сетке вещания телеканала на 28 марта не было изначально.
"Снимаем все развлекательные программы и рекламу", — сообщила РИА Новости пресс-секретарь Первого канала Лариса Крымова.
Пресс-служба РЕН ТВ также сообщила РИА Новости, что в день траура телеканал снимет с эфира рекламу, развлекательные проекты и анонсы развлекательных программ. «Выражаем соболезнования родным и близким жертв трагедии», — добавил собеседник агентства.
Телеканал «ТВ Центр» также отказался от показа рекламы в день траура.
"Также сняты все развлекательные программы, заменены многие документальные фильмы и программы на более сдержанные, серьезные, нет комедий", — сообщила РИА Новости начальник службы по связям с общественностью телеканала Юлия Палагина.
В пресс-службе НТВ агентству заявили, что развлекательных проектов и анонсов развлекательных программ в эфире канала нет с понедельника.
"В день траура по погибшим при пожаре в Кемерове 28 марта из эфира НТВ и с сайта телекомпании будет снята вся реклама", — добавил собеседник.
Другие эфирные телеканалы холдинга «Газпром-медиа» — ТНТ, «Матч ТВ», ТВ-3, «Пятница!», ТНТ4, «2х2» и «Супер» также отменят рекламу в эфире и показ развлекательных и юмористических программ.
Так, ТНТ 28 марта отменит ранее запланированный показ ситкомов «СашаТаня» и «Реальные пацаны», выпусков Comedy Club, «Однажды в России» и «Где логика». В среду на телеканале «Пятница!» не выйдут программы «Утро Пятницы!» и шоу «Мейкаперы». ТНТ4 в день траура отменит показ развлекательных и комедийных шоу и покажет программу «Необъяснимо, но факт».
"Как лабиринт". Спасшийся из пожара в Кемерово — о планировке сгоревшего ТЦ "Матч ТВ" исключил из сетки вещания развлекательные проекты «Футбольное столетие» и «Россия футбольная». Развлекательные программы и анимационные проекты на телеканале «2х2» заменят на сериал «Аватар: Легенда о Корре». Кроме того, с 26 марта «2х2» приостановил конкурсы и розыгрыши среди зрителей, а телеканал «Супер» вместо комедийных сериалов покажет драматические фильмы.
Радиостанции ГПМ Радио ("Авторадио", Energy, «Юмор FM», «Радио Romantika», Comedy Radio, Like FM, Relax FM, «Детское радио», "Эхо Москвы") также убирают из эфира рекламные блоки и меняют сетку вещания. На радиостанциях сняты из эфира развлекательные программы и рубрики, розыгрыши билетов, конкурсы среди слушателей, а также скорректировано музыкальное наполнение станций. В день траура на «Авторадио» отменены радиошоу «Поехали» и «Мурзилки Life», на радио Energy FM — шоу Black2White. На «Детском радио» развлекательные программы, хит-парад «Детского радио» и программа «Мультконцерт» заменены на познавательные радиопередачи.
Кроме этого, продюсерская компания Comedy Club Production отменила выступления артистов шоу «Импровизация» в Астрахани и Волгограде, «Однажды в России» в Вологде и Иванове, а также мероприятие «Бойцовский клуб» в Москве, 29 марта отменены концерты участников «Студии Союз» в Москве, выступления Stand Up в Екатеринбурге и Белгороде.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 год, 153 жертвы).