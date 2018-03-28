Телеканалы откажутся от рекламы в день траура по жертвам пожара в Кемерово

МОСКВА , 28 мар — РИА Новости . Федеральные телеканалы в общероссийский день траура по жертвам пожара в торговом центре в Кемерово 28 марта снимут с эфира рекламу, развлекательные программы и анонсы развлекательных шоу.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении траура в России 28 марта в связи с трагедией в Кемерово, где при пожаре погибли 64 человека.

Телеканал «Россия 1» в день траура уберет из эфира всю рекламу, а как пояснили РИА Новости в пресс-службе холдинга ВГТРК , развлекательных передач в сетке вещания телеканала на 28 марта не было изначально.

"Снимаем все развлекательные программы и рекламу", — сообщила РИА Новости пресс-секретарь Первого канала Лариса Крымова

Пресс-служба РЕН ТВ также сообщила РИА Новости, что в день траура телеканал снимет с эфира рекламу, развлекательные проекты и анонсы развлекательных программ. «Выражаем соболезнования родным и близким жертв трагедии», — добавил собеседник агентства.

"Также сняты все развлекательные программы, заменены многие документальные фильмы и программы на более сдержанные, серьезные, нет комедий", — сообщила РИА Новости начальник службы по связям с общественностью телеканала Юлия Палагина

В пресс-службе НТВ агентству заявили, что развлекательных проектов и анонсов развлекательных программ в эфире канала нет с понедельника.

"В день траура по погибшим при пожаре в Кемерове 28 марта из эфира НТВ и с сайта телекомпании будет снята вся реклама", — добавил собеседник.

Другие эфирные телеканалы холдинга «Газпром-медиа» — ТНТ, «Матч ТВ», ТВ-3, «Пятница!», ТНТ4, «2х2» и «Супер» также отменят рекламу в эфире и показ развлекательных и юмористических программ.

Так, ТНТ 28 марта отменит ранее запланированный показ ситкомов «СашаТаня» и «Реальные пацаны», выпусков Comedy Club, «Однажды в России» и «Где логика». В среду на телеканале «Пятница!» не выйдут программы «Утро Пятницы!» и шоу «Мейкаперы». ТНТ4 в день траура отменит показ развлекательных и комедийных шоу и покажет программу «Необъяснимо, но факт».

"Как лабиринт". Спасшийся из пожара в Кемерово — о планировке сгоревшего ТЦ "Матч ТВ" исключил из сетки вещания развлекательные проекты «Футбольное столетие» и «Россия футбольная». Развлекательные программы и анимационные проекты на телеканале «2х2» заменят на сериал «Аватар: Легенда о Корре». Кроме того, с 26 марта «2х2» приостановил конкурсы и розыгрыши среди зрителей, а телеканал «Супер» вместо комедийных сериалов покажет драматические фильмы.

Радиостанции ГПМ Радио (" Авторадио ", Energy, «Юмор FM», «Радио Romantika», Comedy Radio, Like FM, Relax FM, «Детское радио», "Эхо Москвы" ) также убирают из эфира рекламные блоки и меняют сетку вещания. На радиостанциях сняты из эфира развлекательные программы и рубрики, розыгрыши билетов, конкурсы среди слушателей, а также скорректировано музыкальное наполнение станций. В день траура на «Авторадио» отменены радиошоу «Поехали» и «Мурзилки Life», на радио Energy FM — шоу Black2White. На «Детском радио» развлекательные программы, хит-парад «Детского радио» и программа «Мультконцерт» заменены на познавательные радиопередачи.

Белгороде. Кроме этого, продюсерская компания Comedy Club Production отменила выступления артистов шоу «Импровизация» в Астрахани Волгограде , «Однажды в России» в Вологде и Иванове, а также мероприятие «Бойцовский клуб» в Москве, 29 марта отменены концерты участников «Студии Союз» в Москве, выступления Stand Up в Екатеринбурге

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.