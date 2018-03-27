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Департамент культуры Москвы отменил развлекательные мероприятия в день траура по погибшим в Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Департамент культуры Москвы отменил развлекательные мероприятия в день траура по погибшим в Кемерово 

Агентство «Москва» 8 часов назад
Все развлекательные мероприятия в учреждениях, подведомственных столичному департаменту культуры, отменены 28 марта 2018 г. в связи с трауром по погибшим при пожаре в Кемерово. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента.
«Мы отменяем развлекательные и увеселительные зрелищные мероприятия, запланированные на 28 марта, в учреждениях, подведомственных департаменту культуры Москвы», — заявил собеседник агентства.
Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемерово. В этот день на всей территории страны должны быть приспущены государственные флаги, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить все развлекательные мероприятия и передачи.
Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.
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