Департамент культуры Москвы отменил развлекательные мероприятия в день траура по погибшим в Кемерово

Все развлекательные мероприятия в учреждениях, подведомственных столичному департаменту культуры, отменены 28 марта 2018 г. в связи с трауром по погибшим при пожаре в Кемерово . Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента. «Мы отменяем развлекательные и увеселительные зрелищные мероприятия, запланированные на 28 марта, в учреждениях, подведомственных департаменту культуры Москвы », — заявил собеседник агентства. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемерово. В этот день на всей территории страны должны быть приспущены государственные флаги, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить все развлекательные мероприятия и передачи. Пожар в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.