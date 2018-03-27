В МЧС объявили о завершении поисковой операции в Кемерове

Жители Кемерова несут цветы к мемориалу близ сгоревшего торгового цвета. Люди просто стоят. Слова не нужны. Идут на поправку пострадавшие. Их 15. У Евгении ожог дыхательных путей. Вместе с мужем они вывели из огня троих детей, передает "ТВ Центр"

Пришёл в сознание 11-летний Сергей. Во время пожара мальчику помог выпрыгнуть из окна четвёртого этажа отец, но сам спастись не смог. Также в огне погибли мать и сестра Сергея. Жизнь подростка вне опасности. Всем пострадавшим неравнодушные кемеровчане предлагают помощь.

Разбор завалов в течение дня продолжался беспрерывно, грузовые машины вывозили тонны мусора, арматуры — это все, что осталось от сгоревшего здания. По искореженному металлу можно предположить, что уцелевших конструкций в здании не осталось. Выгорело все дотла. Температура во время пожара достигала 600 градусов.

Вечером поисковая операция была завершена. В здание сгоревшего торгового центра получили доступ следователи. Специалисты сходятся во мнении — возгорание произошло в игровой зоне. Возможные причины — неисправность электропроводки или неосторожное обращение с огнём. Известно, что в роковой момент посетители не слышали противопожарной сигнализации.

"Я не знала, что у нас есть такие нарушения по пожарной безопасности. 14 февраля были учения и срабатывала пожарная сигнализация, мне об этом сказали, и [не было] ни одного замечания", — говорит директор торгового центра Надежда Судденок

Отношение к противопожарной безопасности в «Зимней вишне» ярко иллюстрирует план эвакуации. При том, что в здании проводилась перепланировка, сложный чертёж бывшего цеха кондитерской фабрики в принципе бесполезен.

Следователи выяснили — систему оповещения в торговом центре отключил один из охранников. Он задержан. Также как и технический директор компании-собственника здания Георгий Соболев , арендатор помещения, где, предположительно, возникло возгорание, и руководитель организации, которая обслуживала пожарную сигнализацию.

Утром к зданию администрации Кемеровской области пришли жители города, просили власти провести тщательное расследование. К ним вышел вице-губернатор Кузбасса Виктор Цивилёв. Он встал на колени перед родителями, потерявшими детей.

В среду возможна выписка из больниц первых пострадавших. Окончательное решение примет утренний консилиум врачей.