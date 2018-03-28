В Кузбассе и Томске пройдут первые похороны погибших в Кемерове

Сегодня в Кемерове проходят первые прощания с погибшими при пожаре в торговом центре. Похоронят 15 человек. В храмах города сейчас идут отпевания, сообщает телеканал «МИР 24»

В Кемерове пройдут похороны восьми человек, еще пятеро детей будут похоронены в поселке Трещевский. Похороны двух погибших в кемеровском ТЦ детей пройдут в четверг в Томске

В Кемерове организована поминальная служба по детям из поселка Трещевский Кемеровской области : в огне погиб целый класс, 12 человек. Деньги на захоронение выделяют областные власти.

«Все было в дыму»

Хроника пожара в Кемерове

Родственники погибших при пожаре в Кемерове получат по 5 миллионов рублей. По миллиону выделят федеральный и региональный бюджеты, три миллиона выплатит владелец сгоревшего торгового центра.

По последним данным, в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, большинство из них — дети. На данный момент опознаны 25 человек.

России сегодня объявлен национальный траур по погибшим в Кемерове. В регионах отменят развлекательные мероприятия, в ряде городов пройдут памятные акции. На правительственных зданиях будут приспущены государственные флаги.

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