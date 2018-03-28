СК начал проверку по факту задымления в салоне самолета рейса Москва-Новосибирск в Домодедово

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются всех обстоятельства и причины случившегося.

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