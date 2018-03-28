СК начал проверку по факту задымления в салоне самолета рейса Москва-Новосибирск в Домодедово 

Следователи проводят проверку после задымления в салоне самолета в аэропорту Домодедово. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) РФ Елена Марковская.
«По предварительным данным, вечером 27 марта 2018 г. при подготовке воздушного судна к взлету, следовавшего рейсом Москва-Новосибирск, произошло задымление в салоне самолета. 129 пассажиров и шесть членов экипажа, находившиеся на борту эвакуированы. Следственными органами Московского межрегионального СУ на транспорте СК РФ организована доследственная проверка. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются всех обстоятельства и причины случившегося.
Ранее в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) сообщили Агентству «Москва», что аварийная высадка пассажиров была успешно завершена через надувные трапы. Пострадавших нет. Все пассажиры находятся в терминале аэропорта. Аэропорт Домодедово не закрывался и работает штатно. Комиссия Росавиации начала расследование по факту случившегося.