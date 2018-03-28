В Кемерове 28 марта похоронят 13 погибших при пожаре в ТЦ

По данным предприятия, погибшие будут похоронены на четырёх кладбищах города — Кировском, Солонечном, Центральном №2, а также на Центральном №5.

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