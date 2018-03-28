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В Кемерове 28 марта похоронят 13 погибших при пожаре в ТЦ
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Кемерове 28 марта похоронят 13 погибших при пожаре в ТЦ 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
В Кемерове в среду, 28 марта, состоятся похороны 13 человек, которые погибли в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя муниципального предприятия «Спецбюро» «Сегодня состоятся 13 похорон. Церемонии прощания пройдут в разных местах и храмах, в том числе в нашем зале», — заявил он.
По данным предприятия, погибшие будут похоронены на четырёх кладбищах города — Кировском, Солонечном, Центральном №2, а также на Центральном №5.
Также сообщается, что в четверг, 29 марта, в Томске похоронят двух учеников местного лицея — брата и сестру, которые погибли при пожаре в ТЦ в Кемерове.
Ранее по всей России прошли траурные акции в память о погибших в Кемерове.
RT на русском: последние новости
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