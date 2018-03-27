Места массового пребывания людей в Санкт-Петербурге проинспектируют после трагедии в Кемерово

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В. Путин назвал халатность и разгильдяйство причинами трагедии в Кемерово

По подозрению в причастности к пожару в кемеровском ТРЦ задержаны 4 человека

Три ребенка и женщина погибли при пожаре в торговом центре в Кемерово -- СК РФ