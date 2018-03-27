Места массового пребывания людей в Санкт-Петербурге проинспектируют после трагедии в Кемерово 

Санкт-Петербург, 27 марта /Синьхуа/ — Места массового пребывания людей в Санкт-Петербурге будут проверены на предмет соблюдения правил противопожарной безопасности. Об этом распорядился губернатор города Георгий Полтавченко.
По сообщению РИА Новости, проверки поручено провести в течение недели. По словам Г. Полтавченко, произошедшая в воскресенье трагедия в Кемерово говорит о необходимости более жесткого контроля за соблюдением противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности объектов массового пребывания людей, в первую очередь детей.
Накануне Генпрокуратура РФ поручила провести в регионах России проверки соблюдения законодательства о пожарной безопасности во всех торговых комплексах, имеющих развлекательные центры, в связи с крупным пожаром в торговом центре в Кемерово, унесшим жизни 64 человек. —0—