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В Петербурге обрушилось здание «Ленфильма»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Петербурге обрушилось здание «Ленфильма» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
В Красносельском районе Санкт-Петербурга сегодня вечером пострадало здание «Ленфильма» по адресу Тамбасова, 5, которое ранее горело, сообщает «Форпост Северо-Запад» со ссылкой на информацию из социальных сетей.
Стена здания внутрь упала. Оперативный комментарий от представителей киностудии «Ленфильм», сдающей помещения здания в аренду, получить не удалось
1 февраля загорелось здание киностудии «Ленфильм», расположенное на улице Тамбасова. В результате пожара пострадали ретро-автомобили, которые хранились на первом этаже дома.
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