В Петербурге обрушилось здание «Ленфильма»

В Красносельском районе Санкт-Петербурга сегодня вечером пострадало здание «Ленфильма» по адресу Тамбасова, 5, которое ранее горело, сообщает «Форпост Северо-Запад» со ссылкой на информацию из социальных сетей.

Стена здания внутрь упала. Оперативный комментарий от представителей киностудии «Ленфильм», сдающей помещения здания в аренду, получить не удалось

1 февраля загорелось здание киностудии «Ленфильм», расположенное на улице Тамбасова. В результате пожара пострадали ретро-автомобили, которые хранились на первом этаже дома.