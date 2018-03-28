Ещё
СКР даст оценку действиям пранкера Вольнова в рамках уголовного дела о пожаре в Кемерове
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

СКР даст оценку действиям пранкера Вольнова в рамках уголовного дела о пожаре в Кемерове 

Авторадио 1 час назад
Фото: РИА "Новый День"
Следователи дадут оценку действиям пранкера Евгения Вольнова, сообщившего ложные сведения о количестве погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. По данным Следственного комитета, телефонный хулиган сообщал ложные сведения с целью дестабилизации ситуации в регионе. Пранкер Евгений Вольнов звонил в медучреждения и госорганы, распространяя заведомо ложную информацию. Тем самым он вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших, заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
Авторадио: последние новости
Четверо детей погибли при пожаре в кемеровском торговом центре Торговый центр в Кемерове вновь горит В ТЦ в Кемерове обрушились перекрытия и крыша
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным973
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово81
Пентагон раскрыл «истинную цель» отравления Скрипаля63
Свидетель назвал поджигателя «Зимней вишни»33
Перестройка системы: деньги возьмут у населения145
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
02:57
Водку известным актерам таскали водолазы
Шоу-бизнес
17:20
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово
Происшествия
00:25
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»
Происшествия Статьи
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
00:38
Украина нашла способ защититься от «Северного потока-2»
Компании Украина
04:00
Российская «Щука» проиграла старой британской подлодке
Оружие Армия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение