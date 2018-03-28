СКР даст оценку действиям пранкера Вольнова в рамках уголовного дела о пожаре в Кемерове 

Следователи дадут оценку действиям пранкера Евгения Вольнова, сообщившего ложные сведения о количестве погибших при пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. По данным Следственного комитета, телефонный хулиган сообщал ложные сведения с целью дестабилизации ситуации в регионе. Пранкер Евгений Вольнов звонил в медучреждения и госорганы, распространяя заведомо ложную информацию. Тем самым он вводил в заблуждение родственников погибших и пострадавших, заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.