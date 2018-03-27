Участники акции на Пушкинской прогнали съёмочную группу RT с криками «позор» 

Основная претензия к журналистам — освещение трагедии в Кемерове. По словам людей, которые сейчас находятся у памятника Пушкину, телеканал не даёт правдивой информации о ситуации на месте ЧП, в частности, о количестве жертв.
В результате пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» погибли 64 человека, более 60 обратились за медицинской помощью. В больницах остаются 15 пострадавших. На месте ЧП идёт разбор завалов. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. 28 марта в России объявлено днём национального траура.