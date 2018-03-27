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Российский певец пожертвовал 15 миллионов пострадавшим в Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Российский певец пожертвовал 15 миллионов пострадавшим в Кемерово 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Российский певец и бизнесмен азербайджанского происхождения Эмин Агаларов пожертвовал 15 миллионов рублей жертвам пожара в Кемерово. К доброму порыву помочь пострадавшим присоединились и другие звезды.
Певец вместе с друзьями перечислил средства в фонд имени Муслима Магомаева, откуда указанная сумма будет переведена в Кемеровское отделение Красного Креста, об этом мужчина заявил в своем Instagram — аккаунте. «Эта ужасная трагедия, где равнодушным оставаться просто невозможно. Поэтому я принял решение выделить средства для семей погибших и пострадавших, всех, кто нуждается в помощи после случившегося пожара», — пояснил Агаларов.
Также звезда уверила общественность, что в торговых центрах, принадлежащих его семье, на регулярной основе проводятся все проверки и пожарные учения. «К сожалению, от пожара не застрахован никто, и наша задача сейчас сделать все возможное, чтобы их можно было вовремя потушить и чтоб никто не пострадал», — добавил бизнесмен.
Эмин — сын Араса Агаларова, владельца холдинга Crocus Group. Молодой человек занимает пост вице-президента компании отца. Организации принадлежат множество бутиков и торгово-развлекательных комплексов в Москве, в том числе ТЦ «Крокус Сити Молл» и «VEGAS», выставочный центр «Крокус Экспо» и концертный зал «Crocus City Hall».
Добавим, что Анита Цой и ее близкие перечислили в помощь погибшим и пострадавшим во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» один миллион рублей. Лолита Милявская также отдала всю собранную с пермского концерта сумму в помощь семье одного из погибших. Не остался в стороне и Филипп Киркоров. Он намерен помочь 11-летнему Сереже, который потерял в пожаре всю семью, но сам чудом остался жив и сейчас находится в реанимации одной из больниц города, сообщает Teleprogramma.pro.
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