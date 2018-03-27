Российский певец пожертвовал 15 миллионов пострадавшим в Кемерово

Российский певец и бизнесмен азербайджанского происхождения Эмин Агаларов пожертвовал 15 миллионов рублей жертвам пожара в Кемерово . К доброму порыву помочь пострадавшим присоединились и другие звезды.

Певец вместе с друзьями перечислил средства в фонд имени Муслима Магомаева, откуда указанная сумма будет переведена в Кемеровское отделение Красного Креста , об этом мужчина заявил в своем Instagram — аккаунте. «Эта ужасная трагедия, где равнодушным оставаться просто невозможно. Поэтому я принял решение выделить средства для семей погибших и пострадавших, всех, кто нуждается в помощи после случившегося пожара», — пояснил Агаларов.

Также звезда уверила общественность, что в торговых центрах, принадлежащих его семье, на регулярной основе проводятся все проверки и пожарные учения. «К сожалению, от пожара не застрахован никто, и наша задача сейчас сделать все возможное, чтобы их можно было вовремя потушить и чтоб никто не пострадал», — добавил бизнесмен.

Эмин — сын Араса Агаларова , владельца холдинга Crocus Group. Молодой человек занимает пост вице-президента компании отца. Организации принадлежат множество бутиков и торгово-развлекательных комплексов в Москве , в том числе ТЦ «Крокус Сити Молл» и «VEGAS», выставочный центр «Крокус Экспо» и концертный зал «Crocus City Hall».