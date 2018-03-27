Ещё
Боль одна на всех: люди скорбят по жертвам пожара в кемеровском ТЦ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Боль одна на всех: люди скорбят по жертвам пожара в кемеровском ТЦ 

RT на русском 1 час назад
Траурные акции в память о жертвах трагедии в Кемерове прошли 27 марта в России и в других странах. Люди приносили цветы и игрушки, зажигали свечи.
RT на русском: последние новости
В МЧС сообщили об обрушении кровли и перекрытий ТЦ в Кемерове Опубликовано видео начала пожара в ТЦ Кемерова Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове считает, что причиной пожара мог стать поджог
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы «доказательства» Лондона по делу Скрипаля59
Захарова рассказала о провале Мэй298
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным242
Козловский назвал реальное число жертв в Кемерово413
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово8
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение