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Систему безопасности в «Зимней вишне» отключили незадолго до пожара
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Систему безопасности в «Зимней вишне» отключили незадолго до пожара 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Глава компании, занимавшейся проектированием сигнализации в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», Игорь Полозиненко в зале Заводского районного суда во вторник заявил, что система противопожарной безопасности была отключена за 15 минут до начала пожара.
«На 25 марта 2018 года на 15:55 (11:55 мск) система находилась в технически исправном состоянии. Насколько мне известно, система была отключена физически представителем охраны», — цитирует РИА «Новости» его слова.
Полозиненко отметил, что система мониторинга активности сигнализации в «Зимней вишне» локальная, то есть информация о том, что ее отключили, не выходит за пределы ТРЦ.
По его словам, компания планово проверяла аппаратуру 20 марта, ошибок в ее работе выявлено не было. Документы, подтверждающие факт проверки, передали следствию, заверил руководитель.
Полозиненко сообщил, что в случае короткого замыкания и полного обесточивания активная система должна была перейти в режим автономной работы и функционировать в течение суток.
Ранее во вторник «Парламентская газета» писала, что Следственный комитет России предъявил обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре в кемеровском торговом центре.
В воскресенье, 25 марта, в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате трагедии, по официальным данным, погибли 64 человека, из которых 41 человек — дети; еще 69 человек пострадали.
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