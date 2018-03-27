Систему безопасности в «Зимней вишне» отключили незадолго до пожара

Глава компании, занимавшейся проектированием сигнализации в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», Игорь Полозиненко в зале Заводского районного суда во вторник заявил, что система противопожарной безопасности была отключена за 15 минут до начала пожара.

«На 25 марта 2018 года на 15:55 (11:55 мск) система находилась в технически исправном состоянии. Насколько мне известно, система была отключена физически представителем охраны», — цитирует РИА «Новости» его слова.

Полозиненко отметил, что система мониторинга активности сигнализации в «Зимней вишне» локальная, то есть информация о том, что ее отключили, не выходит за пределы ТРЦ.

По его словам, компания планово проверяла аппаратуру 20 марта, ошибок в ее работе выявлено не было. Документы, подтверждающие факт проверки, передали следствию, заверил руководитель.

Полозиненко сообщил, что в случае короткого замыкания и полного обесточивания активная система должна была перейти в режим автономной работы и функционировать в течение суток.