Певец Эмин пожертвует гонорар от концерта на Урале пострадавшим в Кемерово

Певец Эмин пожертвует гонорар, полученный за концерт в Екатеринбурге , жертвам трагедии в Кемерово . Также артист откажется от денег за выступления еще в четырех российских городах, об этом сообщает в среду, 28 марта, «АиФ-Урал»

Певец Эмин Агаларов перечислит деньги от пяти концертов в помощь пострадавшим во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Сумма составит 5 млн рублей. Об этом решении артист заявил на своей странице в «Instagram».

«Кемерово. Эта ужасная трагедия, где равнодушным оставаться просто невозможно. Поэтому я принял решение выделить средства для семей погибших и пострадавших, всех, кто нуждается в помощи после случившегося пожара. Свой личный гонорар за 5 городов, я отправляю в Фонд Муслима Магомаева , который направит сумму в Кемеровское отделение Красного Креста на индивидуальные программы помощи для семей пострадавших», — сообщил Эмин.

Также певец отметил, что сейчас вместе с друзьями ему удалось собрать уже 15 млн рублей для помощи пострадавшим. Эмин призвал и своих поклонников не оставаться в стороне и разместил в публикации номер счета, на который можно перечислить деньги.

Кемерово. Эта ужасная трагедия, где равнодушным оставаться просто невозможно. Поэтому я принял решение выделить средства для семей погибших и пострадавших, всех, кто нуждается в помощи после случившегося пожара. Свой личный гонорар за 5 городов, я отправляю в Фонд Муслима Магомаева, который направит сумму в Кемеровское отделение Красного Креста на индивидуальные программы помощи для семей пострадавших. Также хочу сказать спасибо @agalarovaras, Эльдару, Леониду, Мураду @murad_beniaminov, Рустаму, Леше, Рамину @ramin_h, Ерику, Паше @treyvas_pavel. Вместе мы собрали 15 000 000 рублей и продолжаем собирать! Завтра, 28 марта, свой концерт в Тюмени я отменяю, уверен наши зрители нас поймут. Возврат билетов можно осуществить в местах их приобретения. Еще раз приношу свои извинения. Конечно, это капля в море, но я очень надеюсь, что сможем хоть чем-то помочь всем тем, кто пострадал в этой ужасной трагедии! В свою очередь хочу сказать, что в наших торговых комплексах мы проводим пожарные учения на регулярной основе, сейчас еще усилили все проверки. К сожалению, от пожара не застрахован никто, и наша задача сейчас сделать все возможное, чтобы их можно было во время потушить и чтоб никто не пострадал. Если вы хотите вместе с нами оказать помощь, то ниже реквизиты для перечисления пожертвований:​ Наименование получателя: Фонд Муслима Магомаева ИНН 5024111774 КПП 502401001 Расчетный счет: 407 038 107 0002 000 0063 Банк получателя платежа: КБ «Крокус-Банк» (ООО) г. Красногорск , Московск.обл БИК 044525881 Корреспондентский счет: 30101810445250000881 Назначение платежа: Пожертвование на благотворительную деятельность (Кемерово)

Публикация от eminofficial (@eminofficial) 27 Мар 2018 в 7:15 PDT Отметим, Эмин — сын бизнесмена Араза Агаларова , владельца группы компаний Crocus Group. Сейчас он занимает пост вице-президента в компании отца. По сообщениям СМИ, Эмин руководит сразу несколькими проектами: торговым и концертным комплексом «Крокус Сити», ресторанами Shore, «Нобу», «Роуз Бар», «Эдоко», а также сетью торгово-развлекательных комплексов «Вегас». Видимо, именно эти заведения и имеет в виду певец, когда пишет: «В свою очередь хочу сказать, что в наших торговых комплексах мы проводим пожарные учения на регулярной основе, сейчас еще усилили все проверки. К сожалению, от пожара не застрахован никто, и наша задача сейчас сделать все возможное, чтобы их можно было во время потушить и чтоб никто не пострадал».