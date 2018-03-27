Элджей перечислит часть денег с продаж своего нового альбома пострадавшим от пожара в Кемерове 

Изначально Элджей хотел перенести выпуск нового альбома, в связи с трагедией, «но выпускающая компания сказала, что технически это уже невозможно, альбом отгружен на весь мир и в любом случае откроется». «Это не лучший день для релиза, и дело не в том, что альбом не получит должного внимания и поддержки в СМИ, а потому, что в такие дни даже дебоширы и провокаторы успокаиваются, сочувствуют и стараются помочь. Часть средств с продажи альбома пойдет пострадавшим в пожаре и их семьям», — приводит Афиша Daily слова Элджея. В России 28 марта объявлено днем национального траура по погибшим в результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».