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На месте пожара в Кемерове завершена поисковая операция
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На месте пожара в Кемерове завершена поисковая операция 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
На месте пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» завершилась поисковая операция. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС России.
«Мы завершаем поисковую операцию», — объявил глава ведомства Владимир Пучков во время совещания в штабе по ликвидации последствий происшествия. По его словам, будет осуществлена перегруппировка сил, после которой часть подразделений продолжит работать на месте. Все обнаруженные останки погибших передали представителям Следственного комитета.
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