На месте пожара в Кемерове завершена поисковая операция 

На месте пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» завершилась поисковая операция. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МЧС России.
«Мы завершаем поисковую операцию», — объявил глава ведомства Владимир Пучков во время совещания в штабе по ликвидации последствий происшествия. По его словам, будет осуществлена перегруппировка сил, после которой часть подразделений продолжит работать на месте. Все обнаруженные останки погибших передали представителям Следственного комитета.