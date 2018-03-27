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Акция в память о жертвах пожара в Кемерове прошла в Балашихе
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Акция в память о жертвах пожара в Кемерове прошла в Балашихе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Акция в память о погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово прошла у мемориала Славы в Балашихе.
Жители города принесли цветы, свечи и игрушки к вечному огню у мемориала Славы. Вместе с ними поставил свечу и возложил цветы глава Балашихи Сергей Юров.
28 марта объявлено днем общенационального траура. В этот день в Балашихе возложить цветы и почтить память погибших смогут все жители города.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. По официальным данным жертвами возгорания стали 64 человека, в больницах остаются 13 пострадавших.
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