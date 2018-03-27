Акция в память о жертвах пожара в Кемерове прошла в Балашихе

Акция в память о погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово прошла у мемориала Славы в Балашихе

Жители города принесли цветы, свечи и игрушки к вечному огню у мемориала Славы. Вместе с ними поставил свечу и возложил цветы глава Балашихи Сергей Юров

28 марта объявлено днем общенационального траура. В этот день в Балашихе возложить цветы и почтить память погибших смогут все жители города.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. По официальным данным жертвами возгорания стали 64 человека, в больницах остаются 13 пострадавших.