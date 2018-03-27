Миссия России при ООН в Женеве откроет книгу соболезнований 

ЖЕНЕВА, 27 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Постпредство РФ при ООН в Женеве в среду, 28 марта откроет книгу соболезнований в связи с трагедией в Кемерово и приспустит флаг, сообщила РИА Новости пресс-секретарь миссии Ольга Жигалова.
"Книга соболезнований будет открыта в среду и четверг с 10 утра до 17 вечера. В знак траура над постпредством также будет приспущен российский флаг", — сказала она.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.