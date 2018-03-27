Эксперты: Если пожарная сигнализация в «Зимней Вишне» сработала 19 марта, это могло быть началом пожара

Как пояснил «ВМ» основатель и генеральный директор компании ООО «Гарант Пожарной Безопасности», Член Генерального совета Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Максим Винтер, не исключено, что проводка в торговом центре «Зимняя Вишня» могла начать тлеть еще 19 марта — при первом срабатывании противопожарной сигнализации.

— Если информация о том, что 19 и 22 марта в торговом центре «Зимняя Вишня» срабатывала противопожарная сигнализация, соответствует действительности, то вполне вероятно, что это был не сбой системы. А начало пожара. Если начала тлеть проводка еще 19 марта, охранники могли и не заметить внешнего признака возгорания — открытого огня. Охранники, как подозревает Следственный комитет России , отключили сигнализацию еще 19 марта — для этого обращались в техническую службу, самостоятельно это сделать невозможно. Действительно, проводка могла тлеть довольно долго. При этом, если к ней подключались аттракционы, электроприборы — это могло увеличивать нагрузку, и тогда сеть разогревалась, а тление распространялось на большую площадь. А от этого могли загореться и расположенные рядом с проводами материалы. Я не исключаю, что такое возможно.

Могла быть проблема и на «скрутках» (местах соединения проводов — прим. ред.). В случае если скрутка выполнена неправильно, это место могло искрить, что также могло спровоцировать возгорание. Это довольно легко проверить. В приемном приборе противопожарной системы существует специальный журнал. Записи — все сигналы, которые поступают от противопожарной системы — в нем фиксируются автоматически. Удалить вручную это невозможно. «Перепрошить» этот журнал невозможно. Нужно просто подключить другой компьютер, скачать журнал и проверить в нем все записи. Чем сейчас, я думаю, и занимаются следователи. Так что они совершенно точно определят, имело ли место подобное возгорание. В этом же журнале зафиксированы все действия: когда включали систему, когда отключали, когда проводились пуско-наладочные работы.

Касательно запертых дверей: в инструкции у охранников, которые для них предоставил управляющий торгового центра, могло быть записано, что на ночь пожарные выходы они должны закрывать на ключ. Однако в течение работы центра, с самого начала работы и до завершения, двери должны быть открыты — то есть, охранники должны были брать ключи и идти отпирать все двери с открытием центра. Существуют специальные двери, которые открыть можно только изнутри — снаружи у них нет ручки. Вы наверняка видели такие двери в аэропортах и торговых центрах. Напомним, в рамках расследования уголовного дела о гибели людей при пожаре в кемеровском ТРЦ Следственный комитет продолжает круглосуточную работу на месте происшествия. Следствием изучается изъятая документация. Продолжается работа с ранее задержанными пятью лицами. Четверым из них уже предъявлено обвинение и в ближайшее время обвинение будет предъявлено еще одному подозреваемому — охраннику ЧОПа. Следствие ходатайствует об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.