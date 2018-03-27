Вся Россия в трауре

В среду, 28 марта, в России — день траура по погибшим в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». На Кузбассе, в Ингушетии и в Приморье он продлится три дня. Общенациональный траур Кремль объявил после посещения президентом места трагедии.

Главные вопросы, которые будоражат соцсети: почему не публикуют списки? Сколько на самом деле жертв? И почему были закрыты двери кинозала? На вопрос о списках ответила мэрия, опубликовав на своем сайте список из 25 погибших. Пропавшими без вести числятся 38 человек. Однако Следственный комитет списки пока не публикует, объясняя, что это делается «во избежание ошибок».

Инициативная группа из жителей, образовавшаяся на митинге, съездила в морг и бюро судмедэкспертизы, туда же приехал и президент Путин. В журнале поступления значились 64 человека. Активисты съездили даже на хладокомбинат, где якобы могли находиться тела: ничего, кроме рыбы и мороженого, там не было. Но когда они вернулись к митингующим на площади сообщить, что видели, толпа чуть не разорвала их, крича, что их, наверное, подкупили.

Хотя в инициативную группу, которая ездила в морг и бюро судсмедэкспертизы, в том числе вошли два друга активиста Игоря Вострикова . Он потерял в пожаре жену, троих детей и младшую сестру, которые оказались запертыми в зале кинотеатра, и звонили оттуда и просили помощи. Если бы не эти закрытые двери кинозала, жертв было бы намного меньше. По данным СМИ, в том зале было примерно три десятка детей.

Управляющая центра Надежда Судденок говорит, что спрашивала у сотрудников через мессенджер: «Ребят, ответьте, могли ли быть закрыты двери в кинотеатр, на что мне сотрудники ответили, что никогда мы их не закрываем», — заявила Судденок. Но вот что в суде заявил Игорь Полозиненко , руководитель компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в «Зимней вишне»:

— Насколько мне известно, двери кинотеатров были закрыты ключами, потому что есть определенные требования у прокатчиков на количество, чтобы не заходили бесплатно. Соответственно, они принимают такие меры, когда проходят сеансы, двери закрываются на ключ. Соответственно, я так понимаю, что лицо, которое должно было открыть эти кинотеатры, в случае возникновения такого пожара, тоже растерялось или что-то… Поэтому просто либо сама убежала и не открыла людям, которые задохнулись.

— Вам откуда это известно?

— Я общаюсь со своими адвокатами. Соответственно, эту информацию из официальных источников они мне предоставляют.

Полозиненко уверяет, что система противопожарной безопасности была исправна, но представитель охраны отключил ее за 15 минут до пожара. Хотя, по словам главы СК Бастрыкина, сигнализация в ТЦ не работала с 19 марта. По данным Telegram-канала Mash, 19 и 22 марта в «Зимней вишне» дважды ошибочно сработала пожарная сигнализация. И тогда техник через настройки просто выключил всю сигнализацию в ТЦ. Интересно, что 20 марта в интернете была размещена вакансия инженера по пожарной безопасности в «Зимней вишне», предлагалась зарплата от шести до восьми тысяч рублей.

Утечек о том, какие данные есть у следствия, пока мало. Источник ТАСС сообщил, что пожар возник в игровом комплексе, там, где бассейн с поролоновыми кубиками. Дым за минуту заполнил четвертый этаж. По словам Бастрыкина, рассматриваются две версии: либо замыкание в электропроводке, либо «версия, в которую мы меньше верим, — применение открытого огня», — сказал глава СК.

Аман Тулеев доложил президенту Путину , что, по словам очевидцев, был детский утренник с фейерверками. А управляющая ТРЦ Надежда Судденок заявила в суде, что причиной мог стать поджог. Сейчас Судденок и еще четырем фигурантам дела предъявлены обвинения, а в среду им будут избирать меру пресечения.

Но напряжение среди жителей Кемерова , требующих наказать виновных, не спадает. Один из самых драматичных дней в Кемерове начался с приезда Владимира Путина, продолжился под крики на стихийном митинге и завершился неожиданно: вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев встал на колени перед жителями города и попросил прощения.

Сергей Цивилев вице-губернатор Кемеровской области «Все виновные в этой трагедии будут наказаны, и я еще раз прощу прощения перед теми, кто попал в эту сложную ситуацию. Я становлюсь на колени перед этими людьми».

Но за несколько часов до этого Цивилев обратился к Вострикову, отцу, потерявшему в пожаре троих детей, жену и сестру. Когда тот стоял на трибуне, Цивилев сказал ему: «Молодой человек, вы что, попиариться на горе хотите?» И эти слова отпечатаются в памяти людей и соцсетях больше, чем стояние на коленях. Как и то, что Аман Тулеев не вышел к митингующим и заявил президенту, что в центре города собралось 200 человек, и это не родственники погибших, а те, кто постоянно «бузотерит» и пытается решить свои проблемы за счет чужого горя.

В интернете, между тем, продолжается распространение жутких сообщений о замалчивании властями реальных масштабов трагедии. Почему это стало возможным?