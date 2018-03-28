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В сгоревшем здании «Ленфильма» в Петербурге обнаружили обрушение
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В сгоревшем здании «Ленфильма» в Петербурге обнаружили обрушение 

ТАСС 1 час назад
Фото: Главный региональный
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. В сгоревшем 1 февраля здании "Ленфильма" на улице Тамбасова в Санкт-Петербурге обнаружено обрушение. Как сообщили ТАСС в управлении МЧС по Петербургу, в результате инцидента никто не пострадал.
"Там старое обрушение, никто не пострадал", — сказали в ведомстве.
На фотографиях, которые очевидцы публикуют в социальных сетях, видно, что у здания обрушилась стена.
Как сообщалось ранее, 1 февраля в Красносельском районе Петербурга в здании склада, принадлежащего киностудии «Ленфильм», произошел пожар на площади около 800 кв м. В результате инцидента никто не пострадал. Помещение, где начался пожар, занимали арендаторы — станция технического обслуживания и цех по производству целлофановой пленки. Однако вблизи места пожара располагается помещение, где хранятся автомобили, которые используют при съемках. Как сообщала пресс-служба «Ленфильма», техника в результате инцидента не повреждена.
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