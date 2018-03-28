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В Петербурге снесут сгоревшее и обрушившееся здание «Ленфильма»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Петербурге снесут сгоревшее и обрушившееся здание «Ленфильма» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Собака
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Сгоревшее 1 февраля и обрушившееся здание на улице Тамбасова в Санкт-Петербурге, которое принадлежит "Ленфильму", снесут, сообщили ТАСС в пресс-службе «Ленфильма».
"Это здание будет снесено", — сказал сотрудник пресс-службы.
В киностудии также отметили, что после пожара арендаторов здания оповестили о возможном обрушении, что позволило сохранить имущество граждан. Раритетные автомобили, принадлежащие «Ленфильму», также переместили в другое здание.
1 февраля в Красносельском районе Петербурга в здании склада, принадлежащего киностудии «Ленфильм», произошел пожар на площади около 800 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал. Помещение, где начался пожар, занимали арендаторы — станция технического обслуживания и цех по производству целлофановой пленки. Однако вблизи места пожара располагается помещение, где хранятся автомобили, которые используют при съемках.
Ранее ТАСС сообщал, что в сгоревшем здании обнаружили обрушение. В результате инцидента никто не пострадал.
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