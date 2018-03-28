В Петербурге снесут сгоревшее и обрушившееся здание «Ленфильма»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 28 марта. / ТАСС /. Сгоревшее 1 февраля и обрушившееся здание на улице Тамбасова в Санкт-Петербурге, которое принадлежит "Ленфильму" , снесут, сообщили ТАСС в пресс-службе «Ленфильма».

"Это здание будет снесено", — сказал сотрудник пресс-службы.

В киностудии также отметили, что после пожара арендаторов здания оповестили о возможном обрушении, что позволило сохранить имущество граждан. Раритетные автомобили, принадлежащие «Ленфильму», также переместили в другое здание.

1 февраля в Красносельском районе Петербурга в здании склада, принадлежащего киностудии «Ленфильм», произошел пожар на площади около 800 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал. Помещение, где начался пожар, занимали арендаторы — станция технического обслуживания и цех по производству целлофановой пленки. Однако вблизи места пожара располагается помещение, где хранятся автомобили, которые используют при съемках.

Ранее ТАСС сообщал, что в сгоревшем здании обнаружили обрушение. В результате инцидента никто не пострадал.