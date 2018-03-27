В Химках почтили память жертв трагедии в Кемерове

Жители подмосковных Химок приняли участие в митинге, посвященном памяти погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове , говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В сквере имени Марии Рубцовой в подмосковных Химках состоялся митинг памяти жертвам трагедии в Кемерове. Десятки жителей: семьи с детьми, пенсионеры, общественники — жители округа всех возрастов, те кто остался неравнодушным к этой страшной ситуации принесли цветы и свечи к монументу «Сестра Милосердия». Почтил память и глава городского округа Дмитрий Волошин », — говорится в сообщении.

По словам Волошина, трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» стала общей для всех. Химки скорбят вместе со всей страной. Каждый город страны должен сделать выводы, чтобы подобные ситуации впредь не повторялись. В Химках уже много лет не было пожаров в местах массового скопления людей, все объекты тщательно и многократно проверены, сегодня завершилась еще одна внеплановая проверка.

«Мы прикладываем все усилия и осознаем всю ответственность, которая на нас лежит. Но погибших в Кемерове взрослых и детей уже не вернуть — это общая утрата и большая трагедия. Берегите своих близких», — сказал глава округа.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Жертвами возгорания стали 64 человека. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.