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В Химках почтили память жертв трагедии в Кемерове
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Химках почтили память жертв трагедии в Кемерове 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Жители подмосковных Химок приняли участие в митинге, посвященном памяти погибших в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.
«В сквере имени Марии Рубцовой в подмосковных Химках состоялся митинг памяти жертвам трагедии в Кемерове. Десятки жителей: семьи с детьми, пенсионеры, общественники — жители округа всех возрастов, те кто остался неравнодушным к этой страшной ситуации принесли цветы и свечи к монументу «Сестра Милосердия». Почтил память и глава городского округа Дмитрий Волошин», — говорится в сообщении.
По словам Волошина, трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» стала общей для всех. Химки скорбят вместе со всей страной. Каждый город страны должен сделать выводы, чтобы подобные ситуации впредь не повторялись. В Химках уже много лет не было пожаров в местах массового скопления людей, все объекты тщательно и многократно проверены, сегодня завершилась еще одна внеплановая проверка.
«Мы прикладываем все усилия и осознаем всю ответственность, которая на нас лежит. Но погибших в Кемерове взрослых и детей уже не вернуть — это общая утрата и большая трагедия. Берегите своих близких», — сказал глава округа.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Жертвами возгорания стали 64 человека. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.
Президент РФ Владимир Путин объявил 28 марта в России днем общенационального траура по погибшим в пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове.
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