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Воробьев отметил недостаточность тренировок по пожарной эвакуации
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Воробьев отметил недостаточность тренировок по пожарной эвакуации 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 27 мар — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тренировки по эвакуации проводятся нерегулярно, об этом он сказал в эфире "Эха Москвы".
"Сегодня в Подмосковье проходят акции памяти… Совместно с МЧС мы проводим сейчас мобилизацию: проверяем не только торговые центры, но и везде, где собираются дети и взрослые. К сожалению, мы нерегулярно проводим тренировки, мобилизацию в части пожарной эвакуации… Важно проводить тренировки, уметь эвакуироваться в случае той или иной ситуации", — сказал Воробьев.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.
После ЧП Генпрокуратура поручила проверить в регионах РФ все торговые комплексы, где есть развлекательные центры. Глава МЧС Владимир Пучков заявил, что ведомство примет дополнительные меры, чтобы впредь не допустить трагедий, подобных произошедшей в ТЦ в Кемерово. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил проверить безопасность торговых центров, кинотеатров и других мест массового скопления людей в Подмосковье.
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