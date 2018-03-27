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Торговые центры в Химках проверили на пожарную безопасность
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Торговые центры в Химках проверили на пожарную безопасность 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
После трагедии в Кемерово генеральная прокуратура распорядились провести проверки во всех торговых центрах страны на предмет пожарной безорасности. Химки исключением не стали. В округе находятся сразу три крупных торговых центра, через которые ежедневно проходят тысячи человек.
Площадь самого крупного торгового центра в Химках составляет 200 тысяч квадратных метров. Системы зданий позволяют не только экстренно эвакуировать людей, но и ликвидировать возгорание на ранней стадии. Каждый сотрудник здесь обязан знать основы эвакуации.
Из любой точки торгового центра до запасного выхода не более 50 метров, даже из зала кинотеатра можно прямиком выйти на улицу.
Отдельное внимание здесь уделено безопасности детей, поэтому игровая комната в ТЦ расположена прямо возле входов в здание. Одновременно там может находиться не более 50 человек.
Плановые проверки нагрянули в торговые центры после кемеровской трагедии. Власти обещают, что теперь таким объектам будет уделяться повышенное внимание.
Химки сегодня не остались в стороне от всеобщего траура. По инициативе жителей в сквере Марии Рубцовой прошла согласованная акция в память о жертвах пожара. Глава округа также возложил цветы у мемориала «Сестра милосердия». Множество людей пришли в парк с алыми гвоздиками и свечами. Траурное мероприятие посетили также сотрудники администрации города. Перед собравшимися выступил глава муниципалитета.
Чтобы трагедия не повторилась, в администрации округа заверили, что внеплановые проверки пройдут во всех торговых центрах округа. С нарушителями обещают бороться беспощадно.
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