В учреждениях культуры проведут проверки противопожарной безопасности

Экстренное совещание под председательством первого замминистра культуры Владимира Аристархова , посвященное противопожарной безопасности в подведомственных учреждениях культуры, прошло в ведомстве во вторник.

"В целях предотвращения возможности возникновения пожара в учреждениях культуры, в том числе в местах массового скопления людей, руководители подведомственных организаций в возможно короткий срок должны провести проверку систем пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения, наличия планов эвакуации, использования эвакуационных выходов, исправности систем противопожарной защиты и дымоудаления", — цитирует пресс-служба словам Аристархова.

Кроме того, рекомендации о проведении проверок и соответствующих тренировок будут направлены руководителям региональных департаментов культуры, отмечает пресс-служба.

По ее данным, подведомственные учреждения будут должны совместно с МЧС провести учения по действиям в случае возникновения пожара. Они включают отработку эвакуации работников, посетителей, учащихся, действий служб безопасности и охраны, проверку путей подъезда пожарных машин и точек подключения для подачи воды.

О выполненных мероприятиях руководители подведомственных учреждений должны доложить в профильные департаменты Минкультуры России до 27 апреля.