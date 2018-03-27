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Свидетель назвал поджигателя «Зимней вишни»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Свидетель назвал поджигателя «Зимней вишни» 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
Фотограф-аниматор из кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» назвал поджигателя здания. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Мужчина рассказал, что проходит по делу о пожаре главным свидетелем, так как видел человека, устроившего поджог в детском центре, и даже помог выбраться ему из горящего здания ТЦ.
«Поджигателем был парень лет 12. В тот день он уже пытался поджечь аттракцион, но до конца завершить начатое не смог, его остановили. А чуть позже он все-таки довел дело до конца. Причем сам чуть не угорел в дыму. Я его сразу заметил, спас. А потом рассказал обо всем следователям», — рассказал аниматор.
По словам мужчины, в день пожара он устраивал детский квест, и по сюжету у него было с собой несколько противогазов. Когда начался пожар, и помещение заволокло едким дымом, он надел противогаз и стал помогать детям выбираться из здания.
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. По данным СК, в результате пожара погибли 59 человек, еще 67 числятся пропавшими без вести. 28 марта в России объявлен общенациональный траур.
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