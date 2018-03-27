Свидетель назвал поджигателя «Зимней вишни»

Фотограф-аниматор из кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» назвал поджигателя здания. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Мужчина рассказал, что проходит по делу о пожаре главным свидетелем, так как видел человека, устроившего поджог в детском центре, и даже помог выбраться ему из горящего здания ТЦ.

«Поджигателем был парень лет 12. В тот день он уже пытался поджечь аттракцион, но до конца завершить начатое не смог, его остановили. А чуть позже он все-таки довел дело до конца. Причем сам чуть не угорел в дыму. Я его сразу заметил, спас. А потом рассказал обо всем следователям», — рассказал аниматор.

По словам мужчины, в день пожара он устраивал детский квест, и по сюжету у него было с собой несколько противогазов. Когда начался пожар, и помещение заволокло едким дымом, он надел противогаз и стал помогать детям выбираться из здания.