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Парк Горького отменил развлекательные мероприятия 28 марта из-за траура по погибшим в Кемерово
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Парк Горького отменил развлекательные мероприятия 28 марта из-за траура по погибшим в Кемерово 

Агентство «Москва» 4 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Парк Горького отменяет все развлекательные мероприятия 28 марта из-за траура по погибшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, сообщили в пресс-службе парка.
«Команда Парка Горького выражает соболезнования семьям погибших и пострадавших при пожаре в Кемерово. Произошла страшная трагедия и мы скорбим вместе с вами. В день траура, 28 марта, на территории парка отменены все развлекательные мероприятия», — говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемерово. В этот день на всей территории страны должны быть приспущены государственные флаги, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить все развлекательные мероприятия и передачи.
Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.
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