Парк Горького отменил развлекательные мероприятия 28 марта из-за траура по погибшим в Кемерово

Парк Горького отменяет все развлекательные мероприятия 28 марта из-за траура по погибшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово , сообщили в пресс-службе парка.

«Команда Парка Горького выражает соболезнования семьям погибших и пострадавших при пожаре в Кемерово. Произошла страшная трагедия и мы скорбим вместе с вами. В день траура, 28 марта, на территории парка отменены все развлекательные мероприятия», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в связи с гибелью людей в результате пожара в Кемерово. В этот день на всей территории страны должны быть приспущены государственные флаги, телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить все развлекательные мероприятия и передачи.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, подтверждена гибель 64 человек.