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Главный свидетель по делу о пожаре в Кемерово назвал поджигателя
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Главный свидетель по делу о пожаре в Кемерово назвал поджигателя 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Сегодня мы побеседовали с главным свидетелем по делу о пожаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Мужчина, работавший в детском центре фотографом-аниматором, утверждает, что видел поджигателя. При этом аниматора и его подопечных спас случай: по сюжету детского квеста у него с собой были противогазы.
Мужчину зовут Евгений, на виде ему не больше тридцати. В сгоревшем клубе он подрабатывал фотографом на детских праздниках.
— В тот день я устраивал детский квест, и по сюжету ребята должны были надевать противогазы, поэтому у меня была с собой сумка с противогазами. Кто же знал, что они мне пригодятся, — рассказывает Евгений. — Когда начался пожар, я надел противогаз и стал выносить детей из горящего помещения. Некоторые их ребят тоже надевали противогазы. В итоге помог выйти 20 ребятам.
— Теперь вы работаете вместе со спасателями?
— Я ходил в сгоревший ТЦ вместе с сотрудниками МЧС, рассказывал, где там что расположено. Пока всех спасал, успел выучить все входы-выходы.
— Почему вы проходите по делу как свидетель?
— Заметьте, как главный свидетель. Потому что я видел, кто устроил поджог. Все я не могу разглашать, но кое-что расскажу.
Поджигателем был парень лет 12. В тот день он уже пытался поджечь аттракцион, но до конца завершить начатое не смог, его остановили. А чуть позже он все-таки довел дело до конца. Причем сам чуть не угорел в дыму. Я его сразу заметил, спас. А потом рассказал обо всем следователям.
Напомним, что на известном видео первых минут пожара в детском центре, сделанном камерой наблюдения, отсутствуют целых четыре минуты записи — они были просто вырезаны источниками. Возможно, именно на этой части ролика запечатлен поджигатель?
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