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В Тверской области проверят места массового скопления людей
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Тверской области проверят места массового скопления людей 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ТВЕРЬ, 28 мар — РИА Новости. Комплексные мероприятия по мониторингу и проверке всех зданий, где есть массовые скопления людей пройдут в Тверской области, в их числе школы, торговые центры, многофункциональные центры и другие, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Руденя.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. По последним данным, погибли 64 человека (в том числе 41 ребенок). 28 марта объявлено днем траура в России.
В Твери состоялся траурный митинг, посвящённый жертвам трагедии в Кемерово. Более 1,5 тысяч горожан почтили память погибших минутой молчания. Взрослые и дети принесли цветы, свечи и игрушки к створу улицы Трёхсвятской, а также к памятнику семье на Тверской площади.
"Мы проанализировали, дали необходимые поручения, со всеми коллегами договорились, что проведем комплексные мероприятия по мониторингу всех наших зданий, учреждений, где происходит массовое скопление людей. Это не только торговые центры, это спортивные комплексы и сооружения, социальные объекты, школы, многофункциональные центры, все, что требует сегодня дополнительного внимания", — сказал Руденя.
Губернатор подчеркнул, что трагедия в Кемерово не оставила равнодушным ни одного человека.
"Очень тяжело об этом говорить. Президент сегодня провел совещание, встречался с этими людьми, которым действительно сейчас непросто. Очень важно, чтобы сегодня узкоотраслевая специализация или желание собственников или нежелание выполнять правильно свои полномочия и функции не стали поводом для таких трагедий", — сказал Руденя.
В пресс-службе регионального правительства добавили, что Сбербанк открыл специальный счет для перечисления денег пострадавшим в трагедии в Кемерово и жители региона сразу же откликнулись и начали перечислять пожертвования.
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