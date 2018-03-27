Жители Подмосковья и Москвы помогли восстановить леса в регионе

Эпидемия больных деревьев в Подмосковье была остановлена благодаря жителям Московского региона, сообщил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев

«Благодаря жителям Подмосковья и Москвы каждый год, начиная с 2012 года, мы высаживали огромное количество леса. Информация о застройке многоэтажными домами каких-то лесных полян — это провокации, которые нет-нет да бросаются. Этого ни разу не было при мне и не будет после меня, потому что это запрещено кодексом, законом, здравым смыслом», — сказал Воробьев в прямом эфире радио «Эхо Москвы»

Он добавил, что, например, в сентябре в регионе проходит ежегодная акция «Посади свое дерево», в рамках которой жители московской агломерации высаживают саженцы на месте санитарных рубок, которые были необходимы.

«В 2010 году, когда были пожары, затем лес заболел, мы обеспечили вместе с наукой вырубку практически 50 тысяч гектаров леса, больных жуком-короедом. Это делают научные институты, те, кто занимается лесной культурой. Мы полностью победили эту эпидемию. Существует такое понятие, как Лесной кодекс. Никто не может рекомендовать кому-либо строить на землях лесного фонда. Это запрещено законом. Посмотрите, сколько лесов было выведено под многоэтажное строительство — ноль квадратных сантиметров», — отметил губернатор.