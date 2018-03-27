В Марий Эл почтили память погибших в Кемерово запуском сотен белых шаров

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар — РИА Новости . Жители Марий Эл во время акции во вторник запустили в небо сотни белоснежных шаров в память о погибших на пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерово , унесшего, по последним данным, жизни 64 человек, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

"Сегодня полторы тысячи жителей Марий Эл пришли на центральную площадь столицы республики — Йошкар-Олы , чтобы принять участие в акции памяти «Кемерово, мы с тобой!». Сотни белоснежных шаров были запущены в небо в память о тех, кто погиб в огне пожара. Акция завершилась минутой молчания", — говорится в сообщении.

Сообщается также, что сегодня во всех храмах столицы республики отслужены заупокойные панихиды по жертвам трагедии.