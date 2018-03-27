В Марий Эл почтили память погибших в Кемерово запуском сотен белых шаров 

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мар — РИА Новости. Жители Марий Эл во время акции во вторник запустили в небо сотни белоснежных шаров в память о погибших на пожаре в торгово-развлекательном центре в Кемерово, унесшего, по последним данным, жизни 64 человек, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.
"Сегодня полторы тысячи жителей Марий Эл пришли на центральную площадь столицы республики — Йошкар-Олы, чтобы принять участие в акции памяти «Кемерово, мы с тобой!». Сотни белоснежных шаров были запущены в небо в память о тех, кто погиб в огне пожара. Акция завершилась минутой молчания", — говорится в сообщении.
Сообщается также, что сегодня во всех храмах столицы республики отслужены заупокойные панихиды по жертвам трагедии.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.