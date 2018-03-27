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Губернатор МО: эпидемию больных деревьев мы остановили с помощью жителей региона
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Губернатор МО: эпидемию больных деревьев мы остановили с помощью жителей региона 

360tv.ru 2 часа назад
Пожары восьмилетней давности спровоцировали болезнь лесов. Но с помощью жителей Московской области эпидемия была остановлена. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил в интервью «Эху Москвы».
Воробьев отметил, что нельзя производить строительство на землях лесного фонда. Была произведена вырубка больных деревьев, а жители региона помогли высадить новые растения на их месте.
Благодаря жителям МО и Москвы мы высаживаем огромное количество деревьев на месте необходимых санитарных рубок. Кодексом, законом и здравым смыслом запрещено строить дома на землях лесного фонда
— Андрей Воробьев.
В это время в Хабаровском крае разработали искусственный интеллект, который способен ловить браконьеров. Основная функция его заключается в охране территории от человеческого влияния. Специалисты вкладывают все силы для того, чтобы защитить заповедник от незаконной охоты, вырубки леса и незаконных посещений.
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