Губернатор МО: эпидемию больных деревьев мы остановили с помощью жителей региона

Воробьев отметил, что нельзя производить строительство на землях лесного фонда. Была произведена вырубка больных деревьев, а жители региона помогли высадить новые растения на их месте.

Благодаря жителям МО и Москвы мы высаживаем огромное количество деревьев на месте необходимых санитарных рубок. Кодексом, законом и здравым смыслом запрещено строить дома на землях лесного фонда

— Андрей Воробьев.