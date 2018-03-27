Московская прокуратура начала проверку соблюдения правил пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах 

Первые результаты проверок должны быть представлены в кратчайшие сроки.
Во вторник, 27 марта, московская прокуратура приступила к проверке городских торгово-развлекательных центров и мест массового скопления людей на предмет пожарной безопасности.
— По поручению Генеральной прокуратуры РФ прокуратурой Москвы с привлечением структур МЧС России организована проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах, складских и иных помещениях и объектах с массовым пребыванием людей, — сообщила «Интерфаксу» официальный представитель прокуратуры столицы Людмила Нефедова.
По ее словам, в ходе проверок будет дана оценка эффективности и современности мер по обнаружению и профилактике правонарушений в данной области, которые предпринимают контролирующие органы.
В Москве насчитывается около сотни торговых центров. Самыми крупными из них являются:
1. «Авиапарк» На Ходынском поле — площадь 400 000 квадратных метров
2. «Вегас» на 24 километре МКАДа — площадь 396 000 квадратных метров
3. «Мега Белая Дача» на 14 километре МКАДа — площадь 300 000 квадратных метров
4. «Ривьера» на Автозаводской улице — площадь 298 000 квадратных метров
5. «Вегас Крокус Сити» на 66-м километре МКАДа — площадь 283 000 квадратных метров
6. «Columbus» на Варшавском шоссе — площадь 277 000 квадратных метров
7. «Лужайка» на 32-м километре МКАДа — площадь 250 000 квадратных метров
8. «Кунцево Плаза» на Ярцевской улице — площадь 245 000 квадратных метров
9. «Золотой Вавилон Ростокино» на Проспекте мира — площадь 240 000 квадратных метров
10. «Город Лефортово» на шоссе Энтузиастов — площадь 240 000 квадратных метров
Трансляция «ВМ»
ЧТО ПРОИЗОШЛО
В воскресенье, 25 марта, на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» в Кемерове начался пожар. Его площадь составила 1,5 тысячи квадратных метров. Жертвами трагедии стали десятки взрослых и детей.
Возбуждено уголовное дело по трем статьям УК РФ: «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
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