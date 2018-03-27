Тулеев и Цивилев посоревновались в цинизме: «Всё пиар, оппозиция»

Набор личных качеств российского провинциального чиновника: бесчувственность, эгоизм, эмоциональная тупость, неумение поставить себя на место страдающего и разделить его боль. Еще презрение к простым людям, это обязательно. Отношение к ним как к примитивным созданиям без собственного ума и достоинства.

Кемеровские руководители сейчас демонстрируют эти чиновничьи качества без стеснения и во всю ширь.

Они не убиваются из-за погибших детей. Не рыдают вместе с родителями. Не клянут себя, что где-то недоглядели и упустили.

Главное, что их волнует: как бы удержать народ после пожара в узде. Как бы не допустить беспорядков. Потому что за беспорядки их лишат должностей.

За погибших в пожаре детей не лишат. А за беспорядки лишат: не удержали регион. А лишиться должности — это лишиться всего, ничего нет страшнее.

Чтоб не лишиться всего, кемеровские руководители изо всех сил стараются на корню пресекать самоорганизацию кемеровчан.

Дискредитировать и оболгать активистов — надежный, проверенный способ.

«Вы пиаритесь на трагедии», — обвинил вчера на митинге одного из таких людей вице-губернатор области Сергей Цивилев

«Я потерял в пожаре пять человек, из них трое дети», — ответил ему человек, которого он оскорбил.

Зовут его Игорь Востриков . В запертом кинотеатре задохнулись его младшая сестра Алена, жена Елена, семилетняя дочка Аня, пятилетний Артем, двухлетний Роман. В Сети есть видео, где Игорь рассказывает, как они с матерью метались по торговому центру, стараясь прорваться на четвертый этаж. Слушать без слез невозможно.

Игорь с товарищем собрали сейчас инициативную группу, которая старается установить реальное число погибших, поскольку властям веры нет. Задача: провести сверку. Собрать данные по погибшим у их родственников и сверить с теми цифрами, что называют власти. Успокоить митингующих.

Вот эти разумные и нужные попытки выяснить правду о пожаре, по мнению вице-губернатора Цивилева, как раз и являются «пиаром на трагедии».

Выяснять правду — это пиар.

Не пиар — это сидеть дома и спокойно ждать, когда за каждого погибшего добрая власть даст миллион рублей, чтоб заказать на них памятник, кованую решеточку и лавочку — придти посидеть.

Эх. В общем, приличных слов для вице-губернатора нет.

Цинизм и подлость его запредельны. Не поддаются человеческим оценкам и измерениям.

Хотя губернатор Тулеев, пожалуй, подчиненного переплюнул.

Митинг перед администрацией в Кемерове , где собрались больше четырех тысяч потрясенных людей, он назвал «горсткой бузотеров». «На горе людском вся оппозиционная сила в момент приехала: идут по домам, идут на предприятия, которые рядом расположены, в жилой сектор», — объяснил Тулеев, зная, что за оппозицию — тем более мифическую, им самим придуманную, — ему ничего не грозит. Поэтому надо все валить на нее. Оппозиция, она же как стихия. Финансируется из-за рубежа, губернатор за нее не в ответе. Главное, чтоб не местные граждане звучали зачинщиками. Чтоб они ни в чем не участвовали.

«Сегодня там где-то человек двести, — пренебрежительно отозвался он про четыре тысячи горожан на площади. — Это вообще не родственники погибших».

Сам Тулеев митинга, кстати, не видел. Он не поехал ни на митинг, ни к торговому центру, когда пожар еще догорал. Его ждали, но нет. Не приехал, чтобы, как объяснили помощники, его «кортеж не мешал тушить».

Вообще, губернатор Тулеев серьезно болен. На встрече с Путиным его держали под руку, чтобы не упал. Поэтому, наверно, и не поехал ни на пожар, ни на митинг. Но почему при таком плохом состоянии человек рулит регионом? Не из-за этого ли в регионе горят торговые центры и гибнут дети?

Вопрос без ответа. Чиновники не признают своих ошибок.

Вице-губернатор Цивилев, правда, вчера попытался.

Перед Востриковым он извиняться, конечно, не стал. Но сделал неожиданный ход. Выступая на митинге, опустился на колени и извинился перед теми, у кого погибли родные.

Плотным кольцом его окружали телохранители и надежные тетеньки — сотрудницы администрации. Они же аплодировали и смущенно приговаривали: ой, да не надо, ну что вы, зачем.

Присоединимся, пожалуй, к тетенькам.

Не надо. Раскаяние и сочувствие не ходят с телохранителями. Зачем брюки пачкать напрасно? Все равно никто не поверит.

Источник