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Милонов пригрозил украинскому распространителю фейков ледорубом
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Милонов пригрозил украинскому распространителю фейков ледорубом 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя ситуацию с украинским пранкером Евгением Вольновым, который запустил информацию о «сотнях трупов» после пожара в Кемерово, заявил, что этому человеку «недолго осталось коптить небо».
«Этой мерзоте недолго осталось коптить небо. Ледорубчик готов», — написал Милонов в своем Facebook.
Ранее стало известно, что фейковую информацию о «более чем 300 погибших» в ТЦ «Зимняя вишня» распространил известный украинский телефонный пранкер Евгений Вольнов. Позже выяснилось, что вброс о сотнях погибших он подготовил совместно со структурами ВСУ.
Сам Вольнов объяснил «розыгрыш» собственными подсчетами. При этом назвал себя «единственным, кто говорит правду».
После появления сведений о «сотнях трупов» кемеровчане устроили митинг с требованием назвать «настоящее» число погибших. Инициативная группа жителей направилась в морги, чтобы они убедиться в количестве доставленных туда тел погибших, но не нашла «сотен трупов».
Крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Погибли 64 человека, опознаны тела 21 погибшего. Пропали без вести 67 человек. В России 28 марта объявлен общенациональный траур.
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