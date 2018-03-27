Милонов пригрозил украинскому распространителю фейков ледорубом

Депутат Госдумы Виталий Милонов , комментируя ситуацию с украинским пранкером Евгением Вольновым, который запустил информацию о «сотнях трупов» после пожара в Кемерово , заявил, что этому человеку «недолго осталось коптить небо».

«Этой мерзоте недолго осталось коптить небо. Ледорубчик готов», — написал Милонов в своем Facebook.

Ранее стало известно, что фейковую информацию о «более чем 300 погибших» в ТЦ «Зимняя вишня» распространил известный украинский телефонный пранкер Евгений Вольнов. Позже выяснилось, что вброс о сотнях погибших он подготовил совместно со структурами ВСУ.

Сам Вольнов объяснил «розыгрыш» собственными подсчетами. При этом назвал себя «единственным, кто говорит правду».

После появления сведений о «сотнях трупов» кемеровчане устроили митинг с требованием назвать «настоящее» число погибших. Инициативная группа жителей направилась в морги, чтобы они убедиться в количестве доставленных туда тел погибших, но не нашла «сотен трупов».