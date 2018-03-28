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Режим ЧС ввели на территории всего Алтайского края с 27 марта
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Режим ЧС ввели на территории всего Алтайского края с 27 марта 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Единая госсистема предупреждения и ликвидации ЧС начинает работать в особом режиме.
Главам муниципальных образований поручено вести мониторинг гидрологической обстановки, обеспечить безопасность людей в период паводка, уведомить их о режиме ЧС, контролировать работу эвакопунктов для людей и скота, помочь жителям с эвакуацией кормов.
Главы муниципалитетов также отвечают за информирование населения, безопасное функционирование гидротехнических сооружений на территории муниципалитета, сохранность объектов, представляющих экологическую безопасность (склады ядохимикатов, ГСМ, очистные сооружения и пр.).
По данным регионального управления МЧС на 23:00 27 марта, в Алтайском крае подтоплено 1224 жилых домов и 3554 участков в 12 районах. Паводковые воды подтопили 69 населенных пунктов.
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