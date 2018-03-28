Режим ЧС ввели на территории всего Алтайского края с 27 марта

Единая госсистема предупреждения и ликвидации ЧС начинает работать в особом режиме.

Главам муниципальных образований поручено вести мониторинг гидрологической обстановки, обеспечить безопасность людей в период паводка, уведомить их о режиме ЧС, контролировать работу эвакопунктов для людей и скота, помочь жителям с эвакуацией кормов.

Главы муниципалитетов также отвечают за информирование населения, безопасное функционирование гидротехнических сооружений на территории муниципалитета, сохранность объектов, представляющих экологическую безопасность (склады ядохимикатов, ГСМ, очистные сооружения и пр.).