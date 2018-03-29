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В Кемерове второй день остаётся оцепленной центральная площадь, хотя там никого нет
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Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области
Автобус с детьми загорелся в Кемеровской области

В Кемерове второй день остаётся оцепленной центральная площадь, хотя там никого нет 

Авторадио 1 час назад
Площадь Советов в Кемерове второй день остаётся оцепленной полицией несмотря на то, что там никого нет и ничего не происходит. По данным «Интерфакса», по периметру выставлены полицейские, а пройти через заграждение можно только по специальному пропуску. По данным местных интернет-СМИ, на площадь пригнали автозаки и полицейские машины, также вокруг находятся не менее 100 сотрудников правоохранительных органов. В пресс-службе МВД по Кемеровской области не стали комментировать, почему площадь остаётся оцепленной. Во вторник после гибели 64 человек в кемеровском пожаре, на площадь вышли не менее 1,5 тысячи человек, которые потребовали открытого расследования и отставки губернатора Амана Тулеева.
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