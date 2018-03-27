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«360» узнал, как устроена система пожарной безопасности в ТЦ Москвы
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«360» узнал, как устроена система пожарной безопасности в ТЦ Москвы 

360tv.ru 3 часа назад
Фото: 360tv.ru
Сигнализация и запасной выход ‐ это все, что знают посетители торгового центра о системе безопасности. Но этого мало, чтобы спасти себя в случае ЧП. В торговом центре «Европейский» для съемочной группы «360» провели инструктаж по безопасности.
Первое, что должно бросаться в глаза в магазине — не вывески с названием брендов, а таблички с направлением выхода. Зеленые стрелки должны гореть ярким цветом даже в темноте и работать бесперебойно 3 часа.
Все таблички с обозначением выхода всегда находятся в рабочем режиме, горят 3 часа, аварийным питанием обеспечены
Петр Волков, начальник отдела пожарной безопасности.
План эвакуации чаще всего посетители игнорируют. Им не до чертежей со стрелками, когда в магазине скидки 50%. Но именно схема с запасными выходами сэкономит драгоценное время. План должен быть сделан на специальной бумаге, которую будет видно издалека.
Они должны светиться и не гореть. Если свет пропадет, мы можем выключить везде свет, и он будет светиться
— Петр Волков, начальник отдела пожарной безопасности.
Неудобно в торговом центре расположены лифты — в конце коридора и за дверью, но к ним в случае ЧП бежать как раз не нужно — лифты автоматические выключаются. Вместе с начальником отдела пожарной безопасности проверяем запасные выходы — закрыты. К удивлению, это правильно. Двери на магнитном замке, но как только поступит сигнал о пожаре, они должны автоматически открыться. Но свободный проход 24 часа в сутки должен быть на этаже с кинотеатром.
Самой безопасной площадкой во время пожара будет эвакуационная лестница — газонепроницаемые двери не пропустят дым.
Газонепроницаемые двери, тут срабатывает вентилятор. Он обеспечивает свободную эвакуацию. Зайдя в эту зону — человек в безопасности
— Петр Волков, начальник отдела пожарной безопасности.
Задохнуться во время пожара не даст система дымоудаления. Специальные датчики скрыты на потолке, они улавливают дым и в ответ распыляют воду.
Если вдруг произойдет
какая-то  ситуация, включится система дымоудаления и обеспечит свободное дыхание для людей
— Петр Волков, начальник отдела пожарной безопасности.
Вооружившись этими знаниями, съемочная группа «360» отправилась в следующий торговый центр — «РИО». У входа охрану нет, на первом этаже почти через каждые 10 метров — таблицы со стрелками. А вот план эвакуации не сразу привлекает внимание — висит в конце коридора. Зато есть электронный инфомат с планом торгового центра. Но в отличие от специальных плакатов — он в режиме ЧП работать не будет, хотя выходы на нем указаны правильно. Еще один плюс — ящики с огнетушителями, они есть в каждом магазине.
В торговом центре «РИО» 3 этажа, на каждом по четыре запасных выхода. Всего в здании 11 эвакуационных лестниц.
Эвакуационные двери, как и в торговом центре «Европейский» на магнитных замках — закрыты, где положено, и открыты возле кинотеатра, но вот путь к ним затрудняют декоративные украшения. В случае паники нет уверенности, что  кто-нибудь
не запнется о горшок с цветком или скамейку.
Сотрудники службы безопасности советуют, перед тем, как пойти по магазинам, лучше ознакомиться планом эвакуации и запомнить запасные выходы. В случае ЧП не бежать со всеми к основному выходу, а направиться к запасному, тогда есть шанс не пострадать в давке.
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