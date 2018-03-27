На Марсовом поле прошел народный сход в память о людях, погибших в страшном кемеровском пожаре

Участники различных оппозиционных политических движений собрались сегодня вечером на Марсовом поле, чтобы почтить память людей, погибших в страшном пожаре, который произошел в минувшее воскресенье в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Чтобы не возникло проблем с согласованием мероприятия, организаторы обозначили его как народный сход.

Акция прошла по инициативе движения «Весна». В ней приняли участие около тысячи человек — в основном, студенческая молодежь. По предварительной договоренности политическая символика не использовалась, ребята пришли на Марсово поле без привычных флагов и транспарантов. Не было и публичных выступлений.

Встав вокруг Вечного огня, участники акции возложили к нему цветы в память о погибших, зажгли лампады и почтили память погибших минутой молчания.

Как ранее сообщал «Интересант», акция памяти прошла сегодня вечером и на Дворцовой площади.