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На Марсовом поле прошел народный сход в память о людях, погибших в страшном кемеровском пожаре
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На Марсовом поле прошел народный сход в память о людях, погибших в страшном кемеровском пожаре 

Интересант 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Участники различных оппозиционных политических движений собрались сегодня вечером на Марсовом поле, чтобы почтить память людей, погибших в страшном пожаре, который произошел в минувшее воскресенье в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Чтобы не возникло проблем с согласованием мероприятия, организаторы обозначили его как народный сход.
Акция прошла по инициативе движения «Весна». В ней приняли участие около тысячи человек — в основном, студенческая молодежь. По предварительной договоренности политическая символика не использовалась, ребята пришли на Марсово поле без привычных флагов и транспарантов. Не было и публичных выступлений.
Встав вокруг Вечного огня, участники акции возложили к нему цветы в память о погибших, зажгли лампады и почтили память погибших минутой молчания.
Как ранее сообщал «Интересант», акция памяти прошла сегодня вечером и на Дворцовой площади.
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