Жители Славска почтили память погибших кемеровчан

Славске местные жители сегодня вечером, 27 марта, вышли на центральную городскую площадь, чтобы почтить память погибших в торговом центре в Кемерово . Как передает корреспондент калининградских «Вестей» в траурном мероприятие участвует практически весь город. Люди приходят семьями, несут цветы и игрушки, зажигают лампады. Многие, включая мужчин, не сдерживают слёз.

На асфальте лежат альбомные листы с буквами. «Кемерово. Мы с тобой».