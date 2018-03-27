Жители Славска почтили память погибших кемеровчан 

В Славске местные жители сегодня вечером, 27 марта, вышли на центральную городскую площадь, чтобы почтить память погибших в торговом центре в Кемерово. Как передает корреспондент калининградских «Вестей» в траурном мероприятие участвует практически весь город. Люди приходят семьями, несут цветы и игрушки, зажигают лампады. Многие, включая мужчин, не сдерживают слёз.
На асфальте лежат альбомные листы с буквами. «Кемерово. Мы с тобой».
Напомним, в связи с трагедией в Кемерово, где при пожаре в торговом центре погибли 64 человека, президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране общенационального траура 28 марта.