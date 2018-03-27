Воробьев рассказал о важности проведения тренировок по эвакуации для предотвращения ЧС

Андрей Воробьев. Необходимо проводить тренировки эвакуации граждан из мест массового пребывания людей в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, сообщил во вторник губернатор Московской области

«Существуют разные угрозы (пожары и террор — ред.), мы должны найти оптимальный путь, как реагировать при той или иной экстремальной или чрезвычайной ситуации. Для этого важно проводить тренировки, уметь эвакуироваться в той или иной ситуации, иного способа никто другой не придумал», — сказал Воробьев в прямом эфире радио «Эхо Москвы»

Он добавил, что необходимо иметь возможность оперативного открытия запасного входа. Необходимо предусмотреть специальный способ для открытия дверей, например, с помощью более тяжелого предмета для обеспечения выхода в случае пожара.

«Такое противоречие существует — террор и пожар. Специалисты должны дать четкий и понятный алгоритм действий. Законы можно скорректировать, но реагирование остается за теми, кто находится в этом месте в экстремальный момент. Нужно очень внимательно смотреть за порядком реагирования», — отметил губернатор.

По его словам, во вторник в Подмосковье проходят акции памяти в разных городах, в которых участвует большое количество людей.

«Мы все скорбим и тяжело переживаем то, что случилось в Кемерове . Это очень тяжелое событие. Совместно с МЧС проводим мобилизацию, еще раз проверяем не только торговые центры, но и везде, где собираются дети и взрослые. К сожалению, мы нерегулярно проводим тренировки, мобилизацию в части пожарной эвакуации. Более того, я считаю, относимся к этому не всегда серьезно. Задача — ввести такие стандарты, которые позволили бы нам регулярно знать, как действовать в школе, саду, театре или торговом центре. Сегодня мы об этом говорили на заседании регионального правительства», — подчеркнул Воробьев.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошел 25 марта. Жертвами возгорания стали 64 человека. В больницах остаются 13 пострадавших, у большинства из них отравление угарным газом.