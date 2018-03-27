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«МИР 24» проверил ТЦ во Владикавказе на пожарную безопасность
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

«МИР 24» проверил ТЦ во Владикавказе на пожарную безопасность 

Мир24 3 часа назад
После трагедии в Кемерове по всей России идут проверки пожарной безопасности в торговых центрах. Свою собственную инспекцию в одном из комплексов провел корреспондент телеканала «МИР 24» Станислав Кантемиров.
Один из самых больших и популярных торгово-развлекательных центров Владикавказа ежедневно посещают около трех тысяч людей. В выходные — в два раза больше. Кроме магазинов там 10 кинозалов, несколько кафе и аттракционы.
Заза Дзасохов в развлекательном центре редкий гость. О трагедии, которая случилась в Кемерове, знает и очень надеется, что пока он отдыхает с семьей, ничего плохого не случится.
«Все было в дыму»
Хроника пожара в Кемерове
«Всегда должно быть оснащение, пожарные выходы. Пожарные должны обеспечивать безопасность. При большом скоплении людей в такой ситуации всегда возникает паника. Нужно, чтобы люди не паниковали и были специалисты, которые объясняли, куда, если что бежать, и что делать», — рассуждает житель Владикавказа.
Съемочной группе телеканала «МИР 24» в торговом центре показали все. Говорят, скрывать нечего. На каждом этаже четыре пожарных выхода, плюс еще два основных. В безопасности посетителей сотрудники не сомневаются.
«При проектировке торгового центра использовались негорючие материалы, потому что большой поток людей. В основном использовали бетон, кафель и гипсокартон», — говорит заместитель технического директора торгово-развлекательного центра Виталий Сотиев.
В декабре 2017 года. В результате сварочных работ воспламенилась обшивка торгового центра, расположенного на федеральной трассе. Тогда огонь быстро потушили, обошлось без жертв.
После трагедии в Кемерове надзорные каникулы для бизнеса, похоже, закончились. Безопасность услуг в торгово-развлекательных центрах теперь проверят прокуратура и МЧС по поручению президента России. Также специалисты проверят детские сады, школы и больницы.
Добавим, что корреспонденты «МИР 24» также проверили крупные торговые центры в Москве и Подмосковье.
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