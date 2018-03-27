Пранкер Лексус назвал Вольнова душевнобольным

Источником слухов о сотнях погибших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» стал украинский пранкер Евгений Вольнов. Выдав себя за сотрудника МЧС , он позвонил в кемеровский морг и, узнав, что в нем только 70 мест, заявил, что при пожаре погибло гораздо больше людей, «около 300».

Российский пранкер Алексей Столяров (Лексус) назвал украинского коллегу ненормальным.

«Не хотелось бы комментировать душевнобольных людей. Им только это и нужно. У каждого человека есть какие-то моральные границы и понимание, над какими вещами стоит шутить, над какими — вообще неприемлемо. Тут все всё прекрасно поняли», — сказал он в эфире НСН.

По словам пранкера, Вольнов получает за такие провокации деньги.

«Кто-то на этом еще зарабатывает. Ему за каждый звонок 500 рублей платили», — добавил собеседник НСН.