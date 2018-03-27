Фигурант дела о пожаре в Кемерове заявил, что систему противопожарной безопасности отключили до ЧП

Руководитель компании-разработчика системы противопожарной безопасности «Системный интегратор», которая была установлена в ТЦ Кемерова , Игорь Полозин заявил, что система была в исправном состоянии, но её отключили за 15 минут до пожара. «На 25 марта 2018 года на 15:55 (11:55 мск) система находилась в технически исправном состоянии. Насколько мне известно, система была отключена физически представителем охраны… Основная причина, почему не произошла сработка, — это человеческий фактор. По причине того, что человек выключил систему оповещения, соответственно, люди не смогли своевременно эвакуироваться из помещения», — приводит его слова РИА Новости

Как заявил Полозиненко, по его сведениям, пожар произошёл в 16:18 — 16:32 (12:18 — 12:32 мск), а система была физически отключена в 15:55 (11:55 мск).

Ранее сообщалось, что пятерым фигурантам дела о пожаре в ТЦ в Кемерове предъявлено обвинение.

В воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар, в результате которого погибли 64 человека.