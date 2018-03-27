Жители Мадрида несут цветы и игрушки к российскому посольству 

МАДРИД, 27 мар — РИА Новости. Жители Мадрида несут цветы и игрушки к зданию российского посольства в испанской столице в память о жертвах пожара в Кемерово.
В православном храме святой равноапостольной Марии Магдалины в Мадриде 28 марта состоится панихида по погибшим.
Свои соболезнования в связи с трагедией выразил испанский МИД. Премьер Испании Мариано Рахой направил телеграмму соболезнований Владимиру Путину.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур. Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении 28 марта днем траура в РФ.