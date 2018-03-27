Управляющая «Зимней вишни» обвинила подчиненных в обмане во время пожара

В ходе заседания суда управляющая сгоревшего кемеровского ТРК «Зимняя вишня» Надежда Судденок рассказала, что во время пожара сотрудники торгового центра заявили ей о выводе всех посетителей.

«Я обходила сотрудников и задавала каждому из них вопрос: все ли они вывели своих гостей, в первую очередь, и все ли сами живы и здоровы? У каждого абсолютно, у старшего смены (спрашивала). И мне сообщили все сотрудники лично, сказали, что мы всех вывели, все живы и здоровы», — передает ее слова РИА «Новости»

Судденок заявила, что «абсолютно никто» не сообщил ей о каких-либо нарушениях.

После появления информации о закрытых дверях кинозалов она снова опросила сотрудников в общем чате в мессенджере, уточнив у них, могло ли такое быть в действительности.

«Мне сотрудники ответили, что никогда мы их (двери) не закрываем», — сказала она.

Судденок стала обвиняемой по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Она задержана до 29 марта, в среду назначено новое рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения.

Крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Погибли 64 человека. Пропали без вести 67 человек. В России 28 марта объявлен общенациональный траур. По делу о пожаре задержаны пять человек, им предъявлены обвинения.

Возможными причинами называлась неисправная электропроводка, неосторожное обращение с огнем, также возможен поджог. Сообщалось также о многочисленных нарушениях в пожарной безопасности торгового комплекса.