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Управляющая «Зимней вишни» обвинила подчиненных в обмане во время пожара
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Управляющая «Зимней вишни» обвинила подчиненных в обмане во время пожара 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: Газета "Труд"
В ходе заседания суда управляющая сгоревшего кемеровского ТРК «Зимняя вишня» Надежда Судденок рассказала, что во время пожара сотрудники торгового центра заявили ей о выводе всех посетителей.
«Я обходила сотрудников и задавала каждому из них вопрос: все ли они вывели своих гостей, в первую очередь, и все ли сами живы и здоровы? У каждого абсолютно, у старшего смены (спрашивала). И мне сообщили все сотрудники лично, сказали, что мы всех вывели, все живы и здоровы», — передает ее слова РИА «Новости».
Судденок заявила, что «абсолютно никто» не сообщил ей о каких-либо нарушениях.
После появления информации о закрытых дверях кинозалов она снова опросила сотрудников в общем чате в мессенджере, уточнив у них, могло ли такое быть в действительности.
«Мне сотрудники ответили, что никогда мы их (двери) не закрываем», — сказала она.
Судденок стала обвиняемой по статьям 109, 219 и 238 УК РФ (причинение смерти по неосторожности; нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц; оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Она задержана до 29 марта, в среду назначено новое рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения.
Крупный пожар в ТРК «Зимняя вишня» произошел в воскресенье. Погибли 64 человека. Пропали без вести 67 человек. В России 28 марта объявлен общенациональный траур. По делу о пожаре задержаны пять человек, им предъявлены обвинения.
Возможными причинами называлась неисправная электропроводка, неосторожное обращение с огнем, также возможен поджог. Сообщалось также о многочисленных нарушениях в пожарной безопасности торгового комплекса.
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