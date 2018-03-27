Гендиректор сгоревшего ТЦ в Кемерово: Двери в кинотеатр никогда не закрывались

Управляющая сгоревшего кемеровского ТРК «Зимняя вишня» Надежда Судденок заявила, что в кинотеатрах торгового комплекса никогда не закрывались двери.

«Никогда у нас наши двери в кинотеатрах не закрывались. Выходили сами, скорее всего, были посетители в наших кинотеатрах. У нас есть жалобы гостей, которые пишут, что заколебали, ходите и хлопаете дверями. Мы не можем делать замечания гостям, поэтому гости вправе делать все, что они хотят, поэтому двери в кинотеатры не закрывались никогда», — ответила Судденок на вопросы журналистов, передает РИА «Новости»

Она также заявила, что не знала о нарушениях пожарной безопасности в торговом центре. «Я не знала, что у нас есть какие-то нарушения. 14 февраля были учения, и срабатывала пожарная сигнализация… Не было ни одного замечания. Я не знала, что у нас есть какие-то проблемы», — отметила гендиректор ТРК.

Во вторник ходе заседания суда Судденок рассказывала, что во время пожара сотрудники торгового центра заявили ей о выводе всех посетителей. Она предположила, что пожар начался в результате поджога.

Суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении срока задержания Судденок и других фигурантов дела до 72 часов.

Напомним, накануне в Кемерово сгорел ТРК «Зимняя вишня», погибли 64 человека. Причиной пожара могла стать неисправная электропроводка или неосторожное обращение с огнем. Также администрация ТРК не исключила поджог.

При этом сообщалось, что ряд залов в кинотеатре были закрыты.