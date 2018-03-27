Ещё
Гендиректор сгоревшего ТЦ в Кемерово: Двери в кинотеатр никогда не закрывались
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Гендиректор сгоревшего ТЦ в Кемерово: Двери в кинотеатр никогда не закрывались 

Деловая газета «Взгляд» 9 часов назад
Фото: BFM.RU
Управляющая сгоревшего кемеровского ТРК «Зимняя вишня» Надежда Судденок заявила, что в кинотеатрах торгового комплекса никогда не закрывались двери.
«Никогда у нас наши двери в кинотеатрах не закрывались. Выходили сами, скорее всего, были посетители в наших кинотеатрах. У нас есть жалобы гостей, которые пишут, что заколебали, ходите и хлопаете дверями. Мы не можем делать замечания гостям, поэтому гости вправе делать все, что они хотят, поэтому двери в кинотеатры не закрывались никогда», — ответила Судденок на вопросы журналистов, передает РИА «Новости».
Она также заявила, что не знала о нарушениях пожарной безопасности в торговом центре. «Я не знала, что у нас есть какие-то нарушения. 14 февраля были учения, и срабатывала пожарная сигнализация… Не было ни одного замечания. Я не знала, что у нас есть какие-то проблемы», — отметила гендиректор ТРК.
Во вторник ходе заседания суда Судденок рассказывала, что во время пожара сотрудники торгового центра заявили ей о выводе всех посетителей. Она предположила, что пожар начался в результате поджога.
Суд рассмотрел и удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении срока задержания Судденок и других фигурантов дела до 72 часов.
Напомним, накануне в Кемерово сгорел ТРК «Зимняя вишня», погибли 64 человека. Причиной пожара могла стать неисправная электропроводка или неосторожное обращение с огнем. Также администрация ТРК не исключила поджог.
При этом сообщалось, что ряд залов в кинотеатре были закрыты.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
На видео с началом пожара в «Зимней вишне» увидели «поджигателя» Тулеев описал свои эмоции от гибели члена семьи в пожаре в ТРК Что делать, если вы оказались во время пожара в торговом центре
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным497
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово22
Госдеп признал отсутствие доказательств по делу Скрипаля173
Отец охранника рассказал об отключении сигнализации81
«Нафтогаз» оценил решение ФРГ по «Северному потоку-2»44
Видео
01:17
СК опубликовал видео из сгоревшего ТЦ в Кемерово
Пожары Происшествия
02:18
Тулеев назвал участников митинга в Кемерово «бузотерами»
Политика
00:57
СК назвал число пропавших при пожаре в Кемерово
Происшествия
22:04
Реветь хочется: Путин поделился переживаниями о трагедии
Происшествия
01:37
Тулеев попросил прощения у Путина
Политика
01:45
Опубликован список пропавших и погибших в Кемерово
Происшествия
04:24
В Петербурге посчитали бездомных
Общество
00:37
Мария Ивакова признала зависимость
Шоу-бизнес
01:56
Переброска новейших Су-35С на Итуруп попала на видео
Армия
02:31
Российского актера поразили рак и анорексия
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение